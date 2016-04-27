МИД России: Первоочередной задачей является недопущение нового кровопролития в зоне карабахского конфликта

Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ "То, что происходит сейчас в Карабахе, является подтверждением нашего тезиса о том, что сейчас, как никогда, следует проявлять сдержанность и восстановить стабильность".

Как сообщает Report, об этом на брифинге сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Мы твердо убеждены, что сторонам нужно возобновить переговорный процесс, который способствует установлению долгосрочного мирного урегулирования. Полагаем принципиально важным активизировать работу по снижению военных рисков на основе имеющихся договоренностей", - заявила М.Захарова.

Официальный представитель МИД России отметила, что первоочередной задачей на данный момент является "недопущение возобновления новой агрессии, нового кровопролития и cоздание атмосферы, которая способствовала бы и успокоению и возобновлению переговорного процесса".