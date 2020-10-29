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Захарова: Нас крайне беспокоит, что в ходе конфликта гибнут мирные жители

Захарова: Нас крайне беспокоит, что в ходе конфликта гибнут мирные жители Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ракетные обстрелы Армении по городам Азербайджана
Нагорно-карабахский конфликт
29 октября 2020 г. 18:03
Захарова: Нас крайне беспокоит, что в ходе конфликта гибнут мирные жители

"Нас крайне беспокоит, что в ходе конфликта гибнут мирные жители с обеих сторон". Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос корреспондента информагентства Report о ракетных обстрелах Арменией мирных городов Азербайджана, в том числе Барды.

"Завтра в Женеве представители Азербайджана и Армении будут встречаться с сопредседателями Минской группы ОБСЕ. На повестке дня этой встрече будут и вопросы, которые относятся к народному гуманитарному праву, в том числе, тематика выполнения договоренностей, которые были достигнуты в Москве 10 октября - это прекращение огня, обмен пленными и телами погибших", - сказала она.

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