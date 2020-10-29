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Захарова: Достигнута договоренность о встрече в Женеве 30 октября

Захарова: Достигнута договоренность о встрече в Женеве 30 октября Достигнута договоренность об очередной встрече в Женеве 30 октября министров иностранных дел Азербайджана и Армении с сопредседателями Минской группы ОБСЕ
Нагорно-карабахский конфликт
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29 октября 2020 г. 17:29
Захарова: Достигнута договоренность о встрече в Женеве 30 октября
Мария Захарова

Достигнута договоренность об очередной встрече в Женеве 30 октября министров иностранных дел Азербайджана и Армении с сопредседателями Минской группы ОБСЕ.

Как передает российское бюро Report, об этом в ходе еженедельного брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"К сожалению, ситуация в зоне нагорно-карабахского конфликта остается тяжелой, военное противостояние сохраняется. В этих условиях, с целью скорейшего достижения деэскалации конфликта и перезапуска переговорного процесса, мы продолжаем предпринимать энергичные усилия как в национальном качестве, так и в составе Минской группы ОБСЕ", - заявила М. Захарова.

"23 октября в Вашингтоне прошли раздельные встречи министров иностранных дел Азербайджана и Армении с госсекретарем США и сопредседателями Минской группы ОБСЕ. По их итогам стороны подтвердили намерение возобновить гуманитарное перемирие с 8 часов утра 26 октября. К сожалению, очередная попытка мирового сообщества прекратить боевые действия в указанные сроки не увенчались успехом. Для обсуждения дальнейших шагов достигнута договоренность об очередной встрече в Женеве 30 октября министров иностранных дел Азербайджана и Армении с сопредседателями Минской группы ОБСЕ", - заключила Захарова.

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Версия на азербайджанском языке Zaxarova: Azərbaycan və Ermənistan XİN başçılarının həmsədrlərlə Cenevrədə görüşü razılaşdırılıb

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