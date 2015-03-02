​За последние двое суток на различных направлениях фронта режим прекращения огня нарушен 112 раз

Баку. 02 марта. REPORT.AZ/ За прошедшие сутки армянские вооруженные формирования на различных направлениях фронта 50 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом Report сообщили в пресс-cлужбе министерства обороны Азербайджана.

Армянские вооруженные формирования обстреляли позиции вооруженных сил Азербайджана на безымянных высотах в Газахском районе с безымянных высот в Иджеванском районе.

Обстрелу с армянских позиций также подверглись позиции вооруженных сил Азербайджана недалеко от сёл Талыш, Тапгарагоюнлу Горанбойского района, Чилябюрт и Гызыл оба Тертерского района, Юсифджанлы, Шихлар, Баш Гервенд, Джавахирли, Кенгерли Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, населенные пункты Горадиз, Гараханбейли, Алханлы, Ашаги Сейидахмедли, Ашаги Абдуррахманлы Физулинского района, Мехдили Джабраильского района.

Армянские формирования обстреляли позиции наших войск также с безымянных высот на территории Горанбойского, Ходжавендского, Физулинского и Джабраильского районов.

Ответным огнем наших вооруженных сил огневые точки врага подавлены.

Отметим, что за предыдущие сутки армянские вооруженные формирования на различных направлениях фронта 62 раза нарушили режим прекращения огня.