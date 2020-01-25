Община: За планами Армении "восстановить" памятники в Карабахе стоят гнусные намерения

"Азербайджанская община Нагорно-Карабахского региона Азербайджанской Республики" распространила заявление.

Как передает Report, в заявлении говорится:

"В последнее время не скрывающая своей оккупантской сути Армения и незаконный режим в Нагорном Карабахе под видом "восстановления" исторических и культурных памятников на оккупированных территориях Азербайджана проводят политику арменизации. Режим, который некоторое время назад "восстановил" считающуюся жемчужиной архитектуры Нагорного Карабаха мечеть "Юхары Говхар-ага" в Шуше, назвав его "центром персидской культуры", теперь планирует "восстановить" Шушинскую крепость, фундамент которой был заложен в XVIII веке основателем Карабахского ханства Панахали ханом Джаванширом. Если ознакомиться с информацией, распространенной в СМИ, не исключено, что через какое-то время принадлежащие азербайджанскому народу памятники, расположенные в Агдеринском и Лачинском районах, ждет такая же участь.

Как известно, на оккупированных территориях Азербайджана тысячи наших культурных, исторических, религиозных памятников пострадали из-за агрессии армян. Часть этих памятников полностью уничтожена, остальные пришли в непригодность.

Вслед за оккупацией азербайджанских земель, геноцида над азербайджанским народом, изгнания сотен тысяч мирных граждан из родных мест, Армения принялась уничтожать исторические памятники на оккупированных территориях Азербайджана. Чтобы скрыть следы своих преступлений, Армения проводит фальшивые "ремонтно-восстановительные" работы.

Гнусные намерения, стоящие за планами Армении "восстановить" эти памятники, должны заставить задуматься не только нас, но и международные организации, поскольку распространение такой тенденции представляет угрозу и для мирового культурно-исторического наследия.

Все находящиеся на оккупированных азербайджанских землях памятники были возведены нашими предками. После того, как армянской оккупации будет положен конец и мы вернемся на свои территории, одной из важнейших задач для нас будет возродить оставшиеся нам в наследство от наших предков памятники, вернуть им первозданный облик.

Все действия Армении противоречат обязательствам этой страны перед ЮНЕСКО, и вместе с тем являются попыткой этой страны прикрыть свою коварную суть, обмануть международную общественность и придать своим актам вандализма культурно-цивильный облик".