За 9 лет в Армении погибли 597 солдат

"Основной причиной возросшей смертности в армянской армии, отнюдь не в условиях боевых действий, является отсутствие духовных ценностей в рядах противника".

Об этом Report заявил главный редактор военно-аналитического сайта ordu.az Шахин Годжаев.

По его словам, криминальные события в армянской армии, принявшие массовый характер, вызваны неправильным построением уставных отношений: "Эти отношения подразумевают, в первую очередь, нормальное взаимодействие между военнослужащими - от солдата до генерала. Среди офицеров имеет место "дедовщина". Именно офицеры создают предпосылки для разнузданности солдат, сея рознь, что в итоге оборачивается ростом смертности".

По его словам, за 9 лет противник потерял 597 военнослужащих (за исключением уничтожения сотен солдат противника во время апрельских боев): "В 2010-2015 годах в результате несчастных случаев в армянской армии погибли 67 военнослужащих, 106 человек стали жертвами провокаций, 48 совершили самоубийства, 43 погибли в результате предумышленных убийств. В общей сложности за 5 лет погибло 264 человека, что означает утрату двух рот и двух батальонов в масштабах вражеской армии. Армянская армия понесла большие потери в апрельских боях 2016 года, однако помимо этого 162 армянских военнослужащих погибли в различного рода беспорядках, провокациях, авариях и пр. В 2017 году число смертей достигало 59 человек, в 2018 - 63, а в 2019 - не менее 49”.