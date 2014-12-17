​Выяснилось, что армянская пресса исказила высказывания вице-президента Уругвая

Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ В средствах массовой информации Армении, в особенности на сайте “asbarez.com” были искажены слова вице-президента и председателя Сената Данило Астори. На его совместной пресс-конференции с председателем Национальной Ассамблеи Галустом Саакяном, отвечая на вопрос "Уругвай, как страна признавший геноцид армян, станет ли первой страной, признавшей независимость Нагорно-Карабахской республики", якобы Д.Астори ответил: "Моя страна работает в этом направлении". Эта информация представлена в армянских СМИ именно таким образом.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства иностранных дел Азербайджана, для выяснения данного вопроса, по инструкции МИД Азербайджана дипломатическое представительство Азербайджана в Уругвае обратилось в МИД этой страны. В ответ на данное обращение, МИД Уругвая сообщило, что этот вопрос пояснил вице-президент и председатель Сената Д.Астори.

Д.Астори заявил что, эта информация не соответствуют действительности, и, что он не делал подобных заявлений, а официальная позиция Уругвая состоит в том, чтобы путем диалога и переговоров и в интересах обеих сторон конфликта, решить проблему мирным путем.