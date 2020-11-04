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Выведена из строя вражеская зенитная установка

Выведена из строя вражеская зенитная установка 3 ноября во второй половине дня точным огнем была уничтожена одна зенитная установка вооруженных сил Армении "М-55", выведенная на одну из высот на Ходжавендском направлении фронта
Нагорно-карабахский конфликт
4 ноября 2020 г. 12:31
Выведена из строя вражеская зенитная установка
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Подразделения Азербайджанской Армии продолжают деятельность по выведению из строя военной техники противника.

Об этом сообщили Report в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

3 ноября во второй половине дня точным огнем была уничтожена одна зенитная установка вооруженных сил Армении "М-55", выведенная на одну из высот на Ходжавендском направлении фронта.

Следует отметить, что 3-пушечная зенитная установка 20-и миллиметрового калибра, изготовленная в 1955 году и установленная на многоцелевом легкобронированном транспортере (МТЛБ), предназначена для поражения летящих на малых высотах целей и живой силы.

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Версия на английском языке Enemy's anti-aircraft gun destroyed: MoD
Версия на азербайджанском языке Düşmənin zenit qurğusu məhv edilib

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