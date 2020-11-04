Выведена из строя вражеская зенитная установка

3 ноября во второй половине дня точным огнем была уничтожена одна зенитная установка вооруженных сил Армении "М-55", выведенная на одну из высот на Ходжавендском направлении фронта

Подразделения Азербайджанской Армии продолжают деятельность по выведению из строя военной техники противника.

Об этом сообщили Report в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

3 ноября во второй половине дня точным огнем была уничтожена одна зенитная установка вооруженных сил Армении "М-55", выведенная на одну из высот на Ходжавендском направлении фронта.

Следует отметить, что 3-пушечная зенитная установка 20-и миллиметрового калибра, изготовленная в 1955 году и установленная на многоцелевом легкобронированном транспортере (МТЛБ), предназначена для поражения летящих на малых высотах целей и живой силы.