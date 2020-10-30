Встреча в Женеве по Карабаху будет закрытой для прессы

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ (Россия, США и Франция) провели накануне в Женеве обмен мнениями об урегулировании нагорно-карабахского конфликта

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ (Россия, США и Франция) провели накануне в Женеве обмен мнениями об урегулировании нагорно-карабахского конфликта в преддверии намеченной на сегодня встречи с главами МИД Азербайджана и Армении. Переговоры пройдут в закрытом для прессы режиме. Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

"В четверг состоялась встреча сопредседателей Минской группы, а на сегодня запланирована встреча с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении", - отметил собеседник агентства, подчеркнув, что эти мероприятия "закрыты для прессы".

По словам источника, на настоящий момент не известно, будет ли опубликовано по итогам дискуссий заявление.

Первоначально встреча Минской группы с главами МИД двух стран была запланирована на 29 октября, однако затем ее перенесли на 30 октября.

Напомним, министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов находится с рабочим визитом в Женеве.