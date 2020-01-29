Встреча глав МИД Азербайджана и Армении в Женеве продолжилась семь часов - ОБНОВЛЕНО

Встреча глав МИД Азербайджана и Армении при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ и личного представителя действующего председателя ОБСЕ в Женеве продолжилась семь часов.

Как передает Report, об этом пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева сообщила в Twitter.

“Встреча министров продолжалась 7 часов. Необходима интенсификация переговоров для достижения значимых результатов по всем обсуждаемым вопросам. Встреча продолжится и завтра”.

***14:19

В Женеве началась встреча глав МИД Азербайджана и Армении Эльмара Мамедъярова и Зограба Мнацаканяна.

Как сообщает Report со ссылкой на главу пресс-службы МИД Азербайджана Лейлу Абдуллаеву, встреча проходит с участием сопредседателей МГ ОБСЕ и личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспшика.

Министры иностранных дел обсудят вопрос мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

Отметим, что накануне глава МИД Азербайджана встретился в Женеве с сопредседателями Минской группы ОБСЕ.