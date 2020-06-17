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Встреча глав МИД Азербайджана и Армении пройдет в формате видеоконференции

​Встреча глав МИД Азербайджана и Армении пройдёт в формате видеоконфер

"Сопредседатели Минской группы ОБСЕ находятся в постоянном контакте с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении. Они провели совместную видеоконференцию для обсуждения вопроса урегулирования нагорно-карабахского конфликта".

Как передает российское бюро Report, об этом на еженедельном брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Захарова отметила, что следующая заочная встреча сопредседателей с министрами запланирована на конец этого месяца.

По словам пресс-секретаря МИД РФ, как только будут сняты ограничения, введённые в связи с коронавирусом, откроются границы и возобновятся международные рейсы, встреча приобретёт очный формат.

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