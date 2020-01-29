Встреча глав МИД Азербайджана и Армении проходит в Женеве

В Женеве началась встреча глав МИД Азербайджана и Армении Эльмара Мамедъярова и Зограба Мнацаканяна.
Как сообщает Report со ссылкой на главу пресс-службы МИД Азербайджана Лейлу Абдуллаеву, встреча проходит с участием сопредседателей МГ ОБСЕ и личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспшика.
Министры иностранных дел обсудят вопрос мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта.
Отметим, что накануне глава МИД Азербайджана встретился в Женеве с сопредседателями Минской группы ОБСЕ.