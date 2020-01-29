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Встреча глав МИД Азербайджана и Армении проходит в Женеве

Встреча глав МИД Азербайджана и Армении проходит в Женеве

В Женеве началась встреча глав МИД Азербайджана и Армении Эльмара Мамедъярова и Зограба Мнацаканяна.

Как сообщает Report со ссылкой на главу пресс-службы МИД Азербайджана Лейлу Абдуллаеву, встреча проходит с  участием сопредседателей МГ ОБСЕ и личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспшика. 

Министры иностранных дел обсудят вопрос мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

Отметим, что накануне глава МИД Азербайджана встретился в Женеве с сопредседателями Минской группы ОБСЕ.

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