Встреча глав МИД Азербайджана и Армении проходит в Женеве

В Женеве началась встреча глав МИД Азербайджана и Армении Эльмара Мамедъярова и Зограба Мнацаканяна.

Как сообщает Report со ссылкой на главу пресс-службы МИД Азербайджана Лейлу Абдуллаеву, встреча проходит с участием сопредседателей МГ ОБСЕ и личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспшика.

Министры иностранных дел обсудят вопрос мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

Отметим, что накануне глава МИД Азербайджана встретился в Женеве с сопредседателями Минской группы ОБСЕ.