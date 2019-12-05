Встреча глав МИД Азербайджана и Армении продолжалась 3,5 часа - ОБНОВЛЕНО

Встреча глав МИД Азербайджана и Армении Эльмара Мамедъярова и Зограба Мнацаканяна, состоявшаяся в Братиславе при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ, продолжалась более 3,5 часов.

Как передает Report, информацию об этом распространил МИД Азербайджана.

Согласно сообщению, стороны обсудили текущую ситуацию по урегулированию нагорно-карабахского конфликта и пути его мирного урегулирования в будущем.

Министры договорились о продолжении переговоров и проведении новой встречи в начале следующего года.

23:14***04.12.2019

В столице Словакии Братиславе началась встреча глав МИД Азербайджана и Армении Эльмара Мамедъярова и Зограба Мнацаканяна.

Как передает Report, об этом пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева сообщила в Twitter.

Встреча проходит при участии сопредседателей Минской группы ОБСЕ Игоря Попова (Россия), Стефана Висконти (Франция), Эндрю Шофера (США) и личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспршика.

Стороны обсудят урегулирование нагорно-карабахского конфликта.