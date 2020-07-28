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Встреча "3+2" в рамках Минской группы ОБСЕ может пройти осенью

Встреча "3+2" в рамках Минской группы ОБСЕ может пройти осенью Встреча в формате 3+2 в рамках Минской группы ОБСЕ (три сопредседателя от РФ,СШАиФранциии министры иностранных делАрмениииАзербайджана) по ситуации на армяно-азербайджанской границе может состояться в начале осени, если позволят ситуация в отношениях двух
Нагорно-карабахский конфликт
28 июля 2020 г. 18:54
Встреча 3+2 в рамках Минской группы ОБСЕ может пройти осенью

Встреча в формате 3+2 в рамках Минской группы ОБСЕ (три сопредседателя от РФ, США и Франции и министры иностранных дел Армении и Азербайджана) по ситуации на армяно-азербайджанской границе может состояться в начале осени, если позволят ситуация в отношениях двух государств и динамика пандемии коронавируса.

Как передает Report, об этом сообщил РИА Новости источник в МИД России.

По его словам, "контакты в рамках Минской группы ОБСЕ идут в постоянном режиме, каждый день между сопредседателями".

"Главная задача сейчас – разрядить ситуацию, которая остается достаточно напряженной на границе между Азербайджаном и Арменией, и активизировать поиск дипломатического решения в рамках Минской группы ОБСЕ", - сказал источник в МИД РФ.

Он отметил, что место возможной встречи еще не определено, она "может пройти где угодно".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Ermənistan XİN başçıları ilə həmsədrlərin növbəti görüşü payızda keçirilə bilər

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