Встреча "3+2" в рамках Минской группы ОБСЕ может пройти осенью

Встреча в формате 3+2 в рамках Минской группы ОБСЕ (три сопредседателя от РФ,СШАиФранциии министры иностранных делАрмениииАзербайджана) по ситуации на армяно-азербайджанской границе может состояться в начале осени, если позволят ситуация в отношениях двух

Встреча в формате 3+2 в рамках Минской группы ОБСЕ (три сопредседателя от РФ, США и Франции и министры иностранных дел Армении и Азербайджана) по ситуации на армяно-азербайджанской границе может состояться в начале осени, если позволят ситуация в отношениях двух государств и динамика пандемии коронавируса.

Как передает Report, об этом сообщил РИА Новости источник в МИД России.

По его словам, "контакты в рамках Минской группы ОБСЕ идут в постоянном режиме, каждый день между сопредседателями".

"Главная задача сейчас – разрядить ситуацию, которая остается достаточно напряженной на границе между Азербайджаном и Арменией, и активизировать поиск дипломатического решения в рамках Минской группы ОБСЕ", - сказал источник в МИД РФ.

Он отметил, что место возможной встречи еще не определено, она "может пройти где угодно".