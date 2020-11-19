Вслед за Кельбаджаром - армяне сжигают все, что могут и в Агдаме

Незаконно поселившиеся в Агдаме армяне сжигают дома и магазины перед тем, как покинуть территорию.
Как передает Report, информацию об этом распространил Sputnik Армения.
Покидающий село армянин по имени Армен сказал агентству, что сожжет свой продуктовый магазин и свой дом:
"Нам дали время, чтобы мы ушли до завтра (19 ноября – ред.). Нет возможности увезти все. Поэтому сейчас самое верное сжечь все. Я ничего не оставлю туркам".
Он отметил, что поселился в селе Бойахмедли 10 лет назад.
Армяне сжигают дома и наносят вред окружающей среде, покидая и Кельбаджар.