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Вслед за Кельбаджаром - армяне сжигают все, что могут и в Агдаме

Вслед за Кельбаджаром - армяне сжигают все, что могут и в Агдаме Армяне сжигают дома и наносят вред окружающей среде, покидая и Кельбаджар
Нагорно-карабахский конфликт
19 ноября 2020 г. 11:50
Вслед за Кельбаджаром - армяне сжигают все, что могут и в Агдаме
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Незаконно поселившиеся в Агдаме армяне сжигают дома и магазины перед тем, как покинуть территорию.

Как передает Report, информацию об этом распространил Sputnik Армения.

Покидающий село армянин по имени Армен сказал агентству, что сожжет свой продуктовый магазин и свой дом:
"Нам дали время, чтобы мы ушли до завтра (19 ноября – ред.). Нет возможности увезти все. Поэтому сейчас самое верное сжечь все. Я ничего не оставлю туркам".

Он отметил, что поселился в селе Бойахмедли 10 лет назад.

Армяне сжигают дома и наносят вред окружающей среде, покидая и Кельбаджар.

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Версия на английском языке Armenians continue environmental terror by burning houses in Aghdam
Версия на азербайджанском языке Ermənilər Ağdamı da tərk edərkən evləri yandırırlar

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