Вслед за Кельбаджаром - армяне сжигают все, что могут и в Агдаме

Армяне сжигают дома и наносят вред окружающей среде, покидая и Кельбаджар

Незаконно поселившиеся в Агдаме армяне сжигают дома и магазины перед тем, как покинуть территорию.

Как передает Report, информацию об этом распространил Sputnik Армения.

Покидающий село армянин по имени Армен сказал агентству, что сожжет свой продуктовый магазин и свой дом:

"Нам дали время, чтобы мы ушли до завтра (19 ноября – ред.). Нет возможности увезти все. Поэтому сейчас самое верное сжечь все. Я ничего не оставлю туркам".

Он отметил, что поселился в селе Бойахмедли 10 лет назад.

Армяне сжигают дома и наносят вред окружающей среде, покидая и Кельбаджар.