Михайлов: Все страны ОДКБ понимают, что Армения намеренно вызвала эту провокацию

Михайлов: В Армении действительно печальная ситуация с экономикой и пандемией

"В Армении действительно печальная ситуация с экономикой и пандемией коронавируса. Население начало задавать вопросы. На этом фоне мы видим, как Пашинян делал резкие выпады в направлении своего основного гаранта - России.

И на мой взгляд, для того, чтобы отвлечь внимание от насущных проблем, была предпринята попытка провокации именно на армяно-азербайджанской границе".

Об этом российскому бюро Report заявил российский журналист, эксперт по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов.

По словам эксперта, развязав военный конфликт, Армения надеялась, что ОДКБ сразу же вступится за нее, однако этого не произошло: "Более того, ОДКБ даже отказалась собирать срочный саммит по первому же заявлению Пашиняна. Здесь мы наблюдаем понимание стран-участников блока, в том числе и России, что Армения намеренно вызвала эту провокацию, чтобы втянуть фактически всех друзей Азербайджана в конфликт. Ведь в блоке только одна Армения является противником Азербайджана. Все остальные страны ведут с ним успешное политическое и экономическое сотрудничество. Азербайджан для них является стратегическим партнером и союзником в регионе. Невозможно представить себе, что Россия и другие страны-участники ОДКБ пойдут войной против Азербайджана во блажь Армении. Основное, на что рассчитывал Пашинян - это втянуть ОДКБ в конфликт. Не получилось".