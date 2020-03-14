ВС Армении продолжают нарушать перемирие

Подразделения вооруженных сил Армении, используя снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 30 раз.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селе Воскеван и на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, в селе Беркабер и на безымянных высотах на территории Иджеванского района, на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении, подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии в селах Кемерли, Гушчу Айрым, Ашагы Аскипара, Гызылгаджылы Газахского района и в селе Заманлы Гедабекского района.

Позиции Азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Куропаткино Ходжавендского района, Карвенд, Горадиз Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Тертерского района.