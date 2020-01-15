ВС Армении применили снайперские винтовки при обстреле позиций Азербайджана

Подразделения вооруженных сил Армении, используя снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 21 раз.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, в селe Беркабер и на безымянных высотах на территории Иджеванского района, в селах Чинари, Айгедзор Бердского района Армении подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии в селах Кемерли, Гызылгаджылы Газахского района, в селах Агбулаг, Мунджуглу Товузского района.

Позиции Азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Баш Карвенд Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горадиз Физулинского района, Нюзгяр Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского и Тертерского районов.