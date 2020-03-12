ВС Армении подвергли обстрелу позиции Отдельной общевойсковой армии

С утра 12 марта подразделения Вооруженных сил Армении, подвергнув обстрелу позиции Отдельной общевойсковой армии в Нахчыванской Автономной Республике, грубо нарушили режим прекращения огня.
Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.
Позиции Отдельной общевойсковой армии подверглись обстрелу из крупнокалиберных пулеметов и снайперских винтовок в основном с позиций противника, расположенных в предгорьях Тежгар и Багарсыг Араратской области.
Личный состав Отдельной общевойсковой армии принимает решительные меры. Последствия нарушения режима прекращения огня расследуются.
В настоящее время наши войска полностью контролируют оперативную обстановку.