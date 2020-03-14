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ВС Армении обстреляли жилые дома и автомобили в Газахе

ВС Армении обстреляли жилые дома и автомобили в Газахе

Вражеская сторона продолжает провокации на азербайджано-армянской госгранице.

Об этом Report сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы Азербайджана.

14 марта с 13:30 до 14:00 жилые дома и следовавшие по автомобильной дороге в селе Аббасбейли Газахского района гражданские транспортные средства подверглись интенсивному обстрелу из крупнокалиберного оружия со стороны подразделений ВС Армении, расположенных близ сел Беркабер, Лалагух и Севкар Иджеванского района Армении.

Провокация врага была предотвращена, вражеский обстрел, который велся с боевых позиций ВС Армении по нашему населенному пункту и гражданскому транспорту, был подавлен ответным огнем.

В настоящее время оперативная ситуация находится под контролем наших пограничных боевых позиций. 

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