О нас
Report Georgia

ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции

ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы и снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 28 раз
Нагорно-карабахский конфликт
9 августа 2020 г. 09:28
ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции

Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы и снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 28 раз.

Как передает Report со ссылкой на сайт Минобороны, ВС Армении с позиций, расположенных в селе Чинари Бердского района и на безымянных высотах на территории Чамбаракского района Армении подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в селе Агдам Товузского района и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Чилябюрт Тертерского района, Новрузлу, Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Гараханбейли, Горган, Горадиз Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского и Агдамского районов.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Ermənistan silahlı qüvvələri mövqelərimizi atəşə tutub

Новости партнеров

Самое важное

ГЭЦ обнародовал график второго этапа приемных экзаменов
ГЭЦ обнародовал график второго этапа приемных экзаменов
7 августа 2020 г. 14:34
В августе 278 тыс. человек получат единовременную выплату 190 манатов
В августе 278 тыс. человек получат единовременную выплату 190 манатов
6 августа 2020 г. 17:47
ИВ: Улицу Ази Аланова не переименовывали в улицу Полада Гашимова
ИВ: Улицу Ази Аланова не переименовывали в улицу Полада Гашимова
6 августа 2020 г. 10:10
Минобразования о начале нового учебного года
Минобразования о начале нового учебного года
5 августа 2020 г. 16:21
Привлеченному к лечению COVID-19 врачу вынесен строгий выговор
Привлеченному к лечению COVID-19 врачу вынесен строгий выговор
5 августа 2020 г. 14:35
Названы пригодные для использования пляжи Баку
Названы пригодные для использования пляжи Баку
4 августа 2020 г. 17:16
В Азербайджане выявили 286 новых случаев заражения
В Азербайджане выявили 286 новых случаев заражения
2 августа 2020 г. 18:45

Последние новости

09:34
Трамп поссорился со своим главным инвестором Другие страны
09:28
ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции Нагорно-карабахский конфликт
09:23
Раскрыто негативное влияние фруктов на печень Здоровье
08:55
На Каспии произошло землетрясение Происшествия
08:52
В Баку четыре человека пострадали в ДТП Происшествия
08:39
Девушка десять лет питалась одними чипсами из-за необычной болезни Это интересно
08:04
Власти Доминиканы продлили действие комендантского часа  Другие страны
07:52
Получившая ножевое ранение от мужа жена скончалась Происшествия
07:43
Индийская авиакомпания выплатит компенсации семьям погибших Инфраструктура
07:22
Эспер: В Афганистане к концу осени останется менее 5 тыс. военных США В регионе
06:40
Число пострадавших в ходе протестов в Бейруте превысило 720ОБНОВЛЕНО Другие страны
06:35
В Баку полицейский застрелил ударившего ножом вора Происшествия
06:09
В Беларуси пройдет основной день голосования на выборах президента Другие страны
05:29
Произошла авария из-за сигареты, три человека тяжело ранены Происшествия
05:08
В Китае за сутки выявлены более 30 новых случая заражения коронавирусом Другие страны
Вся новостная лента