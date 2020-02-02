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ВС Армении нарушили режим прекращения огня 23 раза

ВС Армении нарушили режим прекращения огня

Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 23 раза.

Как передает Report со ссылкой на сайт Минобороны, позиции азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх Тертерского района, Тагыбейли, Сарыджалы, Мерзили Агдамского района, Гараханбейли, Горадиз Физулинского района, Нюзгяр Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Тертерского и Агдамского районов

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