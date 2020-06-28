​ВС Армении нарушили режим прекращения огня 45 раз

Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберное оружие и снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 45 раз.

Как передает Report со ссылкой на сайт Минобороны, ВС Армении с позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Чамбаракского района Армении, подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх Тертерского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Карвенд, Гараханбейли, Ашагы Сейидахмедли, Горган, Кюрдляр, Горадиз Физулинского района, Нюзгяр и Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Тертерского и Агдамского районов.

Ответным огнем противник был подавлен, подразделения ВС Азербайджана полностью контролируют оперативную обстановку.