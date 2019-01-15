ВС Армении нарушили режим прекращения огня 30 раз за сутки

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 30 раз.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селе Воскеван Ноемберянского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении, подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии в селе Ашагы Аскипара Газахского района, в селе Гёяли и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Тагыбейли, Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Ашагы Вейселли, Карвенд, Горадиз Физулинского района, Нюзгяр и Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Тертерского района.