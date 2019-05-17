ВС Армении нарушили режим прекращения огня 26 раз

Подразделения вооруженных сил Армении, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 26 раз.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Азербайджанской Армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Джевахирли, Мерзили Агдамского района, Нюзгяр и Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского и Джебраильского районов.