ВС Армении нарушили режим прекращения огня 23 раза

Подразделения вооруженных сил Армении, используя снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 23 раза.

Как сообщили Report в Министерстве обороны, с позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Ноемберянского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селе Гушчу Айрым Газахского района и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх Тертерского района, Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Ашагы Вейселли, Горган Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского и Физулинского районов.