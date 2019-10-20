ВС Армении нарушили режим прекращения огня 23 раз за сутки

Подразделения вооруженных сил Армении, используя снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 23 раза. Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селe Шаваршаван и на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, в селe Чинари Бердского района, и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии в селах Кемерли, Гушчу Айрым Газахского района, в селe Агбулаг Товузского района, в селe Заманлы и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Азербайджанской Армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Ярымджа Тертерского района, Шураабад, Тагыбейли, Гарагашлы, Аджарлы Агдамского района, Ашагы Вейселли, Кюрдляр Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Тертерского и Ходжавендского районов.