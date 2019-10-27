ВС Армении нарушили режим прекращения огня 22 раза за сутки

Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, гранатометы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 22 раза.

Как сообщает Report, С позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, в селe Беркабер Иджеванского района, на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии в селe Гызылгаджылы и на безымянных высотах на территории Газахского района, в селe Геяли Гедабекского района.

Позиции Азербайджанской Армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Кенгерли, Новрузлу, Юсифджанлы Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Горган Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского и Тертерского районов.