ВС Армении нарушили режим прекращения огня 21 раз за сутки

Подразделения вооруженных сил Армении, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 21 раз.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селе Чинари Бердского района Армении подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии в селах Коханеби, Асрик Джырдахан Товузского района.

Позиции Азербайджанской Армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Абдинли, Гарагашлы, Ширванлы Агдамского района, Гобу Дилагарда, Карвенд, Горадиз Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского и Ходжавендского районов.