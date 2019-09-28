ВС Армении нарушили режим прекращения огня 19 раз

Подразделения вооруженных сил Армении, используя снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 19 раз.

Об сообщили Report в Министерстве обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селе Беркабер Иджеванского района Армении подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии в селе Гызылгаджылы Газахского района.

Позиции Азербайджанской Армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт Тертерского района, Аджарлы Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Гараханбейли, Ашагы Сейидахмедли, Горган Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского и Тертерского районов.