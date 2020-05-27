ВС Армении нарушили перемирие в различных направлениях фронта

Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы и снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 25 раз.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Позиции Азербайджанской Армии были обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Юсифджанлы Агдамского района, Гараханбейли Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Тертерского, Агдамского и Ходжавендского районов.