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ВС Армении нарушили перемирие в различных направлениях фронта

ВС Армении нарушили перемирие в различных направлениях фронта

Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы и снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 25 раз.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Позиции Азербайджанской Армии были обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Юсифджанлы Агдамского района, Гараханбейли Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Тертерского, Агдамского и Ходжавендского районов.

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