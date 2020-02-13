ВС Армении нарушили перемирие в различных направлениях фронта

Подразделения вооруженных сил Армении, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 22 раза.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селах Шаваршаван Ноемберянского района, Беркабер Иджеванского района, и Мосесгех Бердского района Армении подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии в селах Ферехли, Гызылгаджылы Газахского района и в селe Агдам Товузского района.

Позиции Азербайджанской Армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх Тертерского района, Тагыбейли Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Гараханбейли Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского и Тертерского районов.