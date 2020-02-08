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ВС Армении нарушили перемирие в различных направлениях фронта

ВС Армении нарушили перемирие в различных направлениях фронта

Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 22 раза.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

Позиции Азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх Тертерского района, Немирли, Шураабад, Тагыбейли, Мерзили Агдамского района, Карвенд, Гараханбейли Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Тертерского районa.

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