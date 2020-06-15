ВС Армении нарушили перемирие 25 раз за сутки

Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 25 раз.
Об этом сообщили Report в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.
С позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении, подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии в селe Заманлы и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.
Позиции Азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Куропаткино Ходжавендского района, Гараханбейли, Ашагы Сейидахмедли Физулинского района, также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского и Тертерского районов.