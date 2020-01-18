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ВС Армении нарушили перемирие 23 раза

​ВС Армении нарушили перемирие 23 раза
© report.az

Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 23 раза, сообщили Report в пресс-службе Минобороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селe Чинари Бердского района, и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии в селе Коханеби Товузского района и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт Тертерского района, Тагыбейли, Джевахирли, Мерзили Агдамского района, Гараханбейли, Горган, Горадиз Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского и Агдамского районов.

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