​ВС Армении нарушили перемирие 22 раза

Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 22 раза.

Как сообщили Report в пресс-службе Минобороны, с позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Ноемберянского и Красносельского районов Армении, подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии в селе Ашагы Аскипара Газахского района и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Гараханбейли, Горадиз Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского и Агдамского районов.