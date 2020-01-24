ВС Армении нарушили перемирие 22 раза

Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы и снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 22 раза.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селе Беркабер Иджеванского района Армении, подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии в селе Гызылгаджылы Газахского района.

Позиции Азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Сарыджалы, Аджарлы Агдамского района, Ашагы Вейселли, Горадиз Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского и Ходжавендского районов.