ВС Армении нарушили перемирие 22 раза

Подразделения вооруженных сил Армении, используя снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 22 раза, сообщили Report в пресс-службе Минобороны Азербайджана.



С позиций, расположенных в селе Воскеван и на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, на безымянных высотах на территории Иджеванского района, в селе Чинари и на безымянных высотах на территории Бердского района Армении, подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии в селах Кемерли, Гушчу Айрым, Ашагы Аскипара, Бала Джафарли Газахского района, Коханеби Товузского района, и Гаравелилер Гедабекского района.



Позиции Азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Тагыбейли, Баш Карвенд Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Гараханбейли, Кюрдляр Физулинского района, Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Тертерского района.