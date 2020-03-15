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ВС Армении 30 раз нарушили режим прекращения огня

​ВС Армении 30 раз нарушили режим прекращения огня

Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 30 раз.

Как передает Report со ссылкой на Министерство обороны, ВС Армении с позиций, расположенных в селах Шаваршаван, Воскеван Ноемберянского района, в селе Беркабер и на безымянных высотах на территории Иджеванского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в селах Ферехли, Гушчу Айрым, Гызылгаджылы и на безымянных высотах на территории Газахского района, в селе Заманлы и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Мерзили Агдамского района, Горадиз Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Тертерского и Агдамского районов.

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