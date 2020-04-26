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ВС Армении 23 раза нарушили режим прекращения огня

​ВС Армении 23 раза нарушили режим прекращения огня

© Report.az

Подразделения вооруженных сил Армении, используя снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 23 раза.

Как передает Report со ссылкой на сайт Министерства обороны, ВС Армении с позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении, подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх Тертерского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского и Тертерского районов.

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