Вражеский снаряд попал в дом в Агдаме

В течение дня по Агдамскому району было выпущено около 100 снарядов

С 06:00 2 ноября вооруженные силы Армении подвергают территорию Агдамского района Азербайджана артиллерийскому обстрелу.

Об этом сообщает командированный в зону боевых действий корреспондент Report.

Обстрелу подвергаются села Гарадаглы, Чеменли, Ахмедагалы, Зангишалы, Махрызлы Агдамского района.

В результате пострадали частные дома. По счастью, убитых и раненых нет.

Один из выпущенных снарядов попал в дом жителя села Гарадаглы Муталлима Джафарова.

В беседе с сотрудником Report М.Джафаров сказал, что в тот момент они находились дома, когда раздался взрыв, выбежали во двор. Дому и хозяйству нанесен значительный ущерб.

Согласно информации, в течение дня по Агдамскому району было выпущено около 100 снарядов.