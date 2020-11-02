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Вражеский снаряд попал в дом в Агдаме

Вражеский снаряд попал в дом в Агдаме В течение дня по Агдамскому району было выпущено около 100 снарядов
Нагорно-карабахский конфликт
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2 ноября 2020 г. 13:44
Вражеский снаряд попал в дом в Агдаме
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С 06:00 2 ноября вооруженные силы Армении подвергают территорию Агдамского района Азербайджана артиллерийскому обстрелу.

Об этом сообщает командированный в зону боевых действий корреспондент Report.

Обстрелу подвергаются села Гарадаглы, Чеменли, Ахмедагалы, Зангишалы, Махрызлы Агдамского района.

В результате пострадали частные дома. По счастью, убитых и раненых нет.

Один из выпущенных снарядов попал в дом жителя села Гарадаглы Муталлима Джафарова.

В беседе с сотрудником Report М.Джафаров сказал, что в тот момент они находились дома, когда раздался взрыв, выбежали во двор. Дому и хозяйству нанесен значительный ущерб.

Согласно информации, в течение дня по Агдамскому району было выпущено около 100 снарядов.

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Версия на азербайджанском языке ФотоDüşmənin atdığı mərmi Ağdamda evə düşdü

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