ГПС: Армянские снайперы обстреляли УАЗ с надписью "Военная скорая помощь"

Продолжаются провокации врага против пограничных позиций Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана, расположенных на линии соприкосновения войск на азербайджано-армянской государственной границе.
Об этом Report сообщили в пресс-службе ГПС Азербайджана.
28 июля в 22:00 в очередной раз подверглись вражескому обстрелу азербайджанские военные транспортные средства, двигающиеся в направлении боевых позиций и обратно.
Пули попали в автомобиль марки "УАЗ" с надписью "Военная скорая помощь" и эмблемой красного полумесяца.
Боевые точки вражеских снайперов были подавлены ответным огнем.
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