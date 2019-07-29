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ГПС: Армянские снайперы обстреляли УАЗ с надписью "Военная скорая помощь"

Вражеские снайперы обстреляли УАЗ с надписью "Военная скорая помощь"

Продолжаются провокации врага против пограничных позиций Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана, расположенных на линии соприкосновения войск на азербайджано-армянской государственной границе.

Об этом Report сообщили в пресс-службе ГПС Азербайджана.

28 июля в 22:00 в очередной раз подверглись вражескому обстрелу азербайджанские военные транспортные средства, двигающиеся в направлении боевых позиций и обратно.

Пули попали в автомобиль марки "УАЗ" с надписью "Военная скорая помощь" и эмблемой красного полумесяца.

Боевые точки вражеских снайперов были подавлены ответным огнем.

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