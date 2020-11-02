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Враг предпринял попытку атаковать наши позиции в Зангиланском направлении фронта

Враг предпринял попытку атаковать наши позиции в Зангиланском направлении фронта Штурмовик Су-25 противника, атаковавший наши позиции с воздуха, также был сбит
Нагорно-карабахский конфликт
2 ноября 2020 г. 11:12
Враг предпринял попытку атаковать наши позиции в Зангиланском направлении фронта
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1 ноября в течение дня подразделения армянских вооруженных сил предприняли попытку атаковать на Зангиланском участке армяно-азербайджанской государственной границы.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

Противник подверг обстрелу позиции наших подразделений из минометов и различного крупнокалиберного оружия с целью захвата ряда выгодных высот на этом направлении.

Замысел противника атаковать был своевременно выявлен нашими подразделениями, и в результате проведенной успешной операции противник понес большие потери.

В ходе боев противник, потеряв до 30 военнослужащих в живой силе, был вынужден отступить на территорию Армении.

В результате бдительности личного состава наших подразделений штурмовик Су-25 противника, атаковавший наши позиции с воздуха, также был сбит.

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Версия на английском языке Armenia attempts to attack our positions in Zangilan direction of front
Версия на азербайджанском языке MN: Düşmən cəbhənin Zəngilan istiqamətində mövqelərimizə hücum etməyə cəhd göstərib

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