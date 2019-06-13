Полковник запаса: Впервые за несколько лет враг предпринял попытку сбить авиационные средства ВС Азербайджана - МНЕНИЕ

"Военно-политическое руководство Армении, открыв огонь из зенитно-ракетного комплекса "ОСА" по авиационным средствам Военно-воздушных сил Азербайджана, стремится усилить напряженность на линии фронта. Не исключено, что враг продолжит совершать подобные провокации.

Об этом Report заявил полковник запаса азербайджанской армии Шаир Рамалданов.

По его словам, воспользовавшись напряженностью, Армения пытается повлиять на переговоры: "Это свидетельствует о росте напряженности в Нагорном Карабахе. Армяне не скрывали, что будут идти на такие провокации. С другой стороны, если вернуться к истории нагорно-карабахского конфликта, мы увидим, что в случае роста внутренней напряженности в Армении или накануне переговоров враг прибегает к частым провокациям на линии фронта и интенсивному нарушению режима прекращения огня. Однако, армяне никогда не открывали огонь по нашим пилотам. Впервые за несколько лет враг прибегнул к использованию системы противовоздушной обороны и предпринял неудачную попытку выпущенными ракетами сбить авиационные средства Азербайджана. Благодаря высокому профессионализму нашим военным пилотам удалось урегулировать ситуацию, противник не добился желаемого".

Заявил полковник запаса азербайджанской армии Шаир Рамалданов "Это свидетельствует о росте напряженности в Нагорном Карабахе. Армяне не скрывали, что будут идти на такие провокации."

Ш.Рамалданов добавил, что Азербайджан находится в состоянии войны и такие инциденты ожидаемы: "Наши Вооруженные силы находятся в постоянной готовности, чтобы ответить на любую провокацию противника на линии фронта. Руководство Армении должно вынести из этого урок. Если противник не поумнеет, Азербайджан должен сделать выводы и освободить оккупированные земли, восстановить территориальную целостность страны, продемонстрировав врагу свою мощь".