Враг понес потери на Агдамском направлении фронта

В ходе боев на Агдамском направлении фронта подразделениям вооруженных сил Армении был нанесен серьезный урон.

В ходе боев на Агдамском направлении фронта подразделениям вооруженных сил Армении был нанесен серьезный урон.

Как сообщает Report со ссылкой на Минобороны, противник понес потери и оставил свои позиции в результате нанесения артиллерийских ударов по минометной батарее на оборонительном участке 4-го мотострелкового полка 37-й стрелковой дивизии в этом направлении.

Автобус с добровольцами, прибывший сюда с целью усиления полка, попал в аварию. Стало известно, что в результате аварии пострадали до 30 резервистов, призванных из запаса.

В результате обстрела 4-го реактивного дивизиона 62-й артиллерийской бригады была выведена из строя РСЗО БМ-21 "Град", среди личного состава имеются убитые и раненые.