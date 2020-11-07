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Враг понес потери на Агдамском направлении фронта

Враг понес потери на Агдамском направлении фронта В ходе боев на Агдамском направлении фронта подразделениям вооруженных сил Армении был нанесен серьезный урон.
Нагорно-карабахский конфликт
7 ноября 2020 г. 18:19
Враг понес потери на Агдамском направлении фронта

В ходе боев на Агдамском направлении фронта подразделениям вооруженных сил Армении был нанесен серьезный урон.

Как сообщает Report со ссылкой на Минобороны, противник понес потери и оставил свои позиции в результате нанесения артиллерийских ударов по минометной батарее на оборонительном участке 4-го мотострелкового полка 37-й стрелковой дивизии в этом направлении.

Автобус с добровольцами, прибывший сюда с целью усиления полка, попал в аварию. Стало известно, что в результате аварии пострадали до 30 резервистов, призванных из запаса.

В результате обстрела 4-го реактивного дивизиона 62-й артиллерийской бригады была выведена из строя РСЗО БМ-21 "Град", среди личного состава имеются убитые и раненые.

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Версия на английском языке Defence Ministry: "Enemy suffered heavy losses in Aghdam direction of front"
Версия на азербайджанском языке MN: Düşmən cəbhənin Ağdam istiqamətində itki verib

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