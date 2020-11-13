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Возвращены названия еще двух освобожденных от оккупации сел

Возвращены названия еще двух освобожденных от оккупации сел Состоялось заседание комитета Милли Меджлиса по региональным вопросам.
Нагорно-карабахский конфликт
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13 ноября 2020 г. 18:00
Возвращены названия еще двух освобожденных от оккупации сел

Состоялось заседание комитета Милли Меджлиса по региональным вопросам.

Как сообщает Report, в повестку дня заседания включены представленные в порядке законодательной инициативы президентом Ильхамом Алиевым проекты законов "О переименовании села Гушчубаба Ходжалинского района Азербайджанской Республики в село Бахарлы" и "О переименовании села Цакури Ходжавендского района Азербайджанской Республики в село Хунарли”.

Согласно проектам, село Гушчубаба в составе административно-территориального округа Гарабулаг Ходжалинского района Азербайджанской Республики будет называться Бахарлы. Село Цакури, входящее в состав Чирагузского сельского административно-территориального округа Ходжавендского района будет называться Хунарли.

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