Возбуждено уголовное дело по факту ракетного обстрела Арменией города Барда

Начиная с 27 сентября Вооруженные силы Армении, грубейшим образом нарушая нормы и принципы международного права, Женевские конвенции от 1949 года и Дополнительные протоколы к ним, постановления и резолюции Совета безопасности ООН, а также требования объяв

Начиная с 27 сентября Вооруженные силы Армении, грубейшим образом нарушая нормы и принципы международного права, Женевские конвенции от 1949 года и Дополнительные протоколы к ним, постановления и резолюции Совета безопасности ООН, а также требования объявленного режима гуманитарного прекращения огня, умышленно взяв на прицел мирное население Азербайджана, наносят ракетные и артиллерийские удары по находящимся далеко от зоны конфликта городам и районам.

Как сообщили в среду Report в Генпрокуратуре Азербайджана, в рамках продолжения агрессорской политики Армении, 28 октября 2020 года примерно в 13:00 по оживленному району города Барда вооруженными силами Армении из РСЗО "Смерч" были выпущены два 300 мм реактивных снаряда типа 9М525 с кассетной головной частью 9Н235, в которой содержится 72 осколочных боевых элемента, в целом 144 ОБЭ. В результате, включая пять женщин, скончался 21 человек, 70 человек, в том числе восемь детей и 15 женщин, получили ранения различной степени тяжести.

Помимо этого, в результате ракетных ударов были серьезно повреждены более 30 объектов гражданской инфраструктуры, более 20 частных домов и 22 транспортных средства.

По факту Генеральным прокурором Азербайджана Кямраном Алиевым было возбуждено уголовное дело по статьям 120.2.1 (умышленное убийство, совершенное организованной группой или преступным сообществом), 120.2.4 (умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью или общеопасным способом), 120.2.12 (умышленное убийство, совершенное по мотиву национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды), 100.2 (ведение агрессивной войны) и другим статьям Уголовного кодекса Азербайджана, ведение предварительного следствия по которому поручено Следственному управлению Генпрокуратуры Азербайджана.

В настоящее время сотрудники прокуратуры продолжают принимать все возможные в сложившейся ситуации следственные мероприятия.

Генпрокуратура Азербайджана заявляет, что в целях очередного разоблачения на международной арене агрессорской сущности Армении, введения против страны-агрессора предусмотренных международным правом санкций будут приняты все возможные меры, в том числе будет сделаны обращения в международные организации.

Список жертв террора в Барде:

Гасымова Солмаз Садраддин гызы (1961 г.)

Сулейманов Гуммат Сулейман оглы (1955 г)

Мустафаева Лейла Эльмир гызы (1969 г.)

Мирзалыев Черкез Ханлар оглы, (1972 г.)

Гусейнова Гюльшан Мехраб гызы, (1972 г.)

Мирзалыева Тукезбан Черкез гызы, (1995 г.)

Аллахвердиев Аскер Махир оглы, (1983 г.)

Джафаров Амиль Фазиль оглы, (1990 г.)

Гаджиев Фазиль Гаджи оглы, (1969 г.)

Ахмедов Мирсахир Юсиф оглы, (1980 г.)

Кязымов Даянат Тахир оглы, (1990 г.)

Алиев Садыг Сахиб оглы, (1993 г.)

Аббасов Руслан Магомед оглы, (1984 г.)

Хыдыров Интигам Алямдар оглы, (1977 г.)

Шафиев Рашад Вагиф оглы, (1991 г.)

Исмаиллы Васиф Вагиф оглы, (1990 г.)

Искендеров Ялчын Ризван оглы, (1984 г.)

Гулиев Агамоглан Бейлер оглы, (1947 г.)

Исмаилов Фуад Иса оглы, (1988 г.)

Мустафаев Магеррам Анвар оглы, (1971 г.)

Алиева Алмаз Салах гызы, 1960 г. (получила ранения 27 октября, а скончалась 28 октября 2020 года)