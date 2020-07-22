Воспоминания о герое: “Намик говорил, что я должна быть готова стать матерью шехида”

Дети героически погибшего в последних боях майора Намика Ахмедова не знают о кончине своего отца. Дабы не ранить хрупкие детские сердца, им сказали, что отец уехал учиться за рубеж... Корреспондент Западного Центра Report встретился с членами семьи

Дети героически погибшего в последних боях майора Намика Ахмедова не знают о кончине своего отца. Дабы не ранить хрупкие детские сердца, им сказали, что отец уехал учиться за рубеж... Корреспондент Западного Центра Report встретился с членами семьи и родными майора Намика Ахмедова в селе Йухары Салахлы Газахского района. Он словно предчувствовал, что вступив на воинскую стезю во имя защиты Родины, погибнет героем. Всякий раз, возвращаясь домой, проведав мать своего друга - погибшего в апрельских боях 2016 года Мухуда Оруджева, Намик говорил своей матери, что на месте матери покойного Мухуда может быть она и что ей нужно в любой момент быть готовой стать матерью шехида. В ночь с 13 на 14 июля Н.Ахмедов героически погиб со своими сослуживцами в боях в Товузе. Все, кто знали его, были с ним знакомы, рассказывают о его героизме, заботливости, выражают свое восхищение им и гордость.