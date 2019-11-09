МИД: Вопрос урегулирования карабахского конфликта - внешнеполитический приоритет РФ

Россия продолжает играть активную роль в посреднических усилиях по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении МИД РФ в связи с ожидаемым официальным визитом министра иностранных дел Сергея Лаврова в Армению - 10-11 ноября.

"Содействие сторонам в НКУ (нагорно-карабахском урегулировании - ред.) относится к числу российских внешнеполитических приоритетов, находится в центре внимания Президента России", - говорится в сообщении ведомства.

В министерстве выразили твердое убеждение, что урегулирование конфликта должно осуществляться "исключительно политико-дипломатическими средствами, путем диалога между сторонами".

"Полагаем, что при наличии политической воли дипломатические усилия рано или поздно позволят продвинуться вперед и прийти к компромиссу", - отмечается в заявлении.

В министерстве также отметили, что Россия, со своей стороны, намерена способствовать достижению урегулирования, как в составе сопредседателей Минской группы ОБСЕ, "так и в национальном качестве, с учетом наших тесных отношений с Арменией и Азербайджаном".