Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ Вопрос нагорно-карабахского конфликта обсужден в ходе заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене 2 марта. Как сообщает Report, постоянное представительство Азербайджана при ОБСЕ сделало заявление в ходе заседания.

"Армения оккупировала территорию соседнего государства. Это было осуждено всем международным сообществом. За последние 25 лет Армения не продвинулась ни на дюйм вперед в своих притязаниях "независимости" или каких-то мечтах о Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана", - говорится в заявлении представительства.

"Азербайджан убедится, что в ближайшие 25 или 250 лет это также не произойдет, и это становится все более очевидным исходя из ситуации в регионе. Нет ни одной страны, поддерживающей эти претензии. 190 членов Организации Объединенных Наций поддерживают Азербайджан. Это реальность. И вам не следует создавать виртуальную реальность. Посмотрите в зеркало и ответьте на вопрос, соответствует ли эта ситуация подлинным интересам армянского народа, которые уже покидают Армению, переезжая в соседние страны, предпочитая не жить в Армении", - отмечается в заявлении.